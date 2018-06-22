Матч с Аргентиной стал для Чорлуки 100-м в составе сборной Хорватии

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука достиг отметки в 100 проведённых матчей в составе национальной команды.

В качестве памятного подарка 32-летний защитник получил футболку сборной с номером «100» на спине, об этом он сообщил в своём Instagram.

«Сейчас нет слов, чтобы описать что чувствую. Все, кто причастен к этому, понимают, что я имею в виду. Момент гордости, который я буду помнить всегда. 100 игр за любимую команду. 12 прекрасных лет», — написал Чорлука.

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июн 2018 в 2:06 PDT

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018.