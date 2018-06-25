Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Испания — Марокко

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Марокко со счётом 2:2.

Испанцы дважды отыгрывались в счёте по ходу встречи.

В составе сборной Марокко голы на счету Халида Бутаиба (14-я минута) и Юссефа Эн-Несири (81-я минута). У испанцев отличились Иско (19-я минута) и Яго Аспас (90-я минута).

Ранее сообщалось, что Испания сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 с Россией.