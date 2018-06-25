Иско назван лучшим игроком матча ЧМ-2018 Испания — Марокко

Полузащитник сборной Испании Иско был признан лучшим игроком матча третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.

Об этом сообщается на официальной странице турнира в социальной сети Twitter.

26-летний полузащитник стал автором первого мяча испанской сборной в поединке, который завершился со счётом 2:2.

Ранее стало известно, что сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России.