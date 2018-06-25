Матч ЧМ-2018 Иран — Португалия установил новый рекорд посещаемости «Мордовия Арены»

Матч третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Ирана и Португалии установил новый рекорд посещаемости стадиона «Мордовия Арена» в Саранске.

Как сообщает ТАСС, встречу посетили 41 685 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости стадиона в Саранске был установлен на матче чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между местной «Мордовией» и клубом «Сызрань-2003» — данная встреча собрала на трибунах 41 507 зрителей.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии сыграла вничью с Ираном и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.