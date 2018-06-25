Аббас и Нетаньяху могут встретиться в Москве в случае приезда на финал ЧМ-2018

Лидер Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут встретиться в Москве, если оба примут приглашение президента России Владимира Путина и посетят финал чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинского посла в России Абдельхафиза Нофаля.

«Аббас не против встретиться с Нетаньяху в Москве. Об этом он объявил ещё два года назад», — сказал Нофаль.

Ранее стало известно, что Путин пригласил Аббаса и Нетаньяху на финал чемпионата мира по футболу, который должен состояться в Москве.