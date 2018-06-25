Стали известны стартовые составы на матчи ЧМ-2018 Испания — Марокко и Иран — Португалия

Стали известны стартовые составы на заключительные матчи группы B чемпионата мира 2018 года Испания — Марокко и Иран — Португалия.

В атаке сборной Испании с первых минут выйдут на поле Иско, Давид Сильва и Диего Коста.

У португальцев в матче с Ираном Криштиану Роналду будут помогать Андре Силва и Рикарду Куарежма.

Матчи начнутся в 21:00 мск. По их итогам определятся команды, которые выйдут в плей-офф чемпионата мира. Победитель данного квартета встретится в 1/8 финала с Россией.

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что проведение матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в «Лужниках» положительно повлияет на сборную России.