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Стали известны стартовые составы на матчи ЧМ-2018 Испания — Марокко и Иран — Португалия
Стали известны стартовые составы на заключительные матчи группы B чемпионата мира 2018 года Испания — Марокко и Иран — Португалия.
В атаке сборной Испании с первых минут выйдут на поле Иско, Давид Сильва и Диего Коста.
#ESP vs #MAR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2018 г.
Стартовые составы команд#ESPMAR#ЧМ2018pic.twitter.com/4SWansU2Mr
У португальцев в матче с Ираном Криштиану Роналду будут помогать Андре Силва и Рикарду Куарежма.
#IRN vs #POR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 25 июня 2018 г.
Важнейший матч группы B в Саранске. Представляем составы команд!#IRNPOR#ЧМ2018pic.twitter.com/L22uDo7QK5
Матчи начнутся в 21:00 мск. По их итогам определятся команды, которые выйдут в плей-офф чемпионата мира. Победитель данного квартета встретится в 1/8 финала с Россией.
Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что проведение матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в «Лужниках» положительно повлияет на сборную России.