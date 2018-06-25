СМИ: Нетаньяху получил приглашение Путина посетить Россию и посмотреть финал ЧМ-2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение российского президента Владимира Путина посетить Россию и посмотреть финал чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии главы израильского правительства.

«Приглашение поступило от президента Путина. Такая возможность взвешивается», — сказал собеседник.

Финал чемпионата пройдёт в российской столице 15 июля.

Ранее сообщалось, что лидер Палестины Махмуд Аббас получил приглашение Путина посетить Россию и посмотреть финал ЧМ-2018.