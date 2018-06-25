Сборная России не может улететь из Самары из-за Кутепова и Зобнина, проходящих допинг-контроль

Сборная России по футболу не может улететь из Самары после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

Причиной задержки рейса является прохождение допинг-контроля защитником Ильёй Кутеповым и полузащитником Романом Зобниным.

Остальная часть сборной России ожидает двоих футболистов в автобусе.

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что проведение матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в «Лужниках» положительно повлияет на сборную России.