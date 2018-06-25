Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Египет — Саудовская Аравия

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Саудовской Аравии одержала победу над национальной командой Египта со счётом 2:1.

На 22-й минуте нападающий сборной Египта Мохаммед Салах открыл счёт. В компенсированное к первому тайму время Салман аль-Фарадж реализовал пенальти. На 94-й минуте встречи гол Салима аль-Давсари принёс победу сборной Саудовской Аравии.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Саудовская Аравия — Египет

RT вёл текстовую трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Египта уступила национальной команде Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.