Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Россия — Уругвай

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Уругвая разгромила национальную команду России со счётом 3:0.

На 10-й минуте Суарес реализовал штрафной удар. На 23-й мяч после удара Диего Ласкальта рикошетом от Дениса Черышева оказался в воротах. На 90-й минуте Эдинсон Кавани установил окончательный счёт.

На 37-й минуте Россия осталась в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Суарес признан лучшим игроком матча Россия — Уругвай.