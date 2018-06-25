Россия заняла второе место в группе А на ЧМ-2018

Сборная России заняла второе место в группе А на чемпионате мира 2018 года.

Россияне, набрав шесть очков в трёх играх, вышли в плей-офф ЧМ-2018.

Первое место заняла сборная Уругвая, одержавшая победу во всех трёх матчах группового этапа.

В 1/8 финала Россия встретится с победителем группы B, Уругвай сыграет против команды, которая займёт второе место в группе B.

Ранее сборная России по футболу уступила национальной команде Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.