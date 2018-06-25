Сборная России 1 июля проведёт свой матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Стало известно, что свой матч 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу сборная России проведёт 1 июля.

Сборная России уступила национальной команде Уругвая в заключительном матче группового этапа и заняла второе место в группе A.

Таким образом, свой матч 1/8 финала турнира она проведёт 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Время начала встречи — 17:00. Её соперником станет лидер квартета B.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила команде Уругвая в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.