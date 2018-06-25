Луис Суарес открыл счёт в матче Россия — Уругвай на ЧМ-2018

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес открыл счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России.

На 10-й минуте матча Суарес успешно реализовал штрафной удар, который был назначен за фол россиянина Юрия Газинского на уругвайце Родриго Бентанкуре.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт — 1:0 в пользу Уругвая.

Ранее российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов приехал в Самару поддержать сборную России в матче третьего тура чемпионата мира с национальной командой Уругвая.