Боярский дал прогноз на матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай

Актёр Михаил Боярский рассказал RT, как, по его мнению, пройдёт матч сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу с национальной командой Уругвая.

«Я почему-то думаю, что мы выиграем со счётом 1:0», — сказал он.

Боярский сообщил, что предстоящий матч намерен смотреть в студии Первого канала вместе с актёрами и болельщиками.

«В любом случае, что бы ни случилось, если мы выиграем или сыграем вничью — мы на первом месте в группе, если проиграем — на втором. Ничего это не решает. Просто интересно, с кем мы будем играть. Вот это будет решаться», — отметил он.

По мнению актёра, россиянам было бы выгоднее сыграть в следующей стадии с командой Португалии.

«Мне предпочтительней будет, если с Португалией. Сборная Португалии держится на лидере, на Роналду. Его можно будет нейтрализовать. А вот Испания целиком и полностью команда играющая, это будет сложнее. Так что я думаю, что с Португалией будет интереснее», — заключил он.

19 июня в Санкт-Петербурге состоялся матч Россия — Египет. Россия одержала победу со счётом 3:1. Боярский тогда дал точный прогноз завершения матча.