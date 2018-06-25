Министерства спорта России и Уругвая продлят договор о сотрудничестве после ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что договор о сотрудничестве с Министерством спорта Уругвая будет продлён по завершении чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Очень приятно, что у нас есть такой партнёр, как Уругвай, мы находимся в тесных отношениях. У нас есть договор о сотрудничестве, который будет продлён после чемпионата мира», — заявил Колобков на пресс-конференции.

Он отметил, что министерство заинтересовано в совместной работе не только с Уругваем, но и с другими странами Латинской Америки.

«Нам интересна система подготовки футболистов Уругвая, там каждые пять лет появляются топовые футболисты, нам есть что обсудить», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.