Колобков поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 Уругвай — Россия

Министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от матча национальной команды с Уругваем на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Сегодня у нас очень важный матч, я очень рад, что наша команда выполнила задачу, выйдя из группы, показав очень хорошую и интересную игру», — заявил Колобков на пресс-конференции.

Он отметил, что сборная Уругвая также уже выполнила свою первостепенную задачу.

«Команды настроены на победу. Недавно мы общались со Станиславом Черчесовым, обсуждали, как поберечь силы и показать игру уже в следующем этапе. Главная задача — подготовиться к плей-офф», — добавил министр.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай.