Мостовой считает, что никто не расстроится, если сборная России не сможет обыграть Уругвай

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды с Уругваем на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Сборная России уже выполнила свою стратегическую задачу — вышла из группы. Получится обыграть ещё и Уругвай — хорошо. Нет — думаю, никто не расстроится», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Он отметил, что в группе А, где выступает сборная России, окончательное турнирное положение определится раньше, чем на поле выйдут команды группы B.

«Зная исход, Португалия, Испания и Иран будут стараться подобрать себе соперника. Конечно, если захотят», — добавил спортсмен.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф и будут бороться за первое место в группе.

Ранее Диего Форлан заявил, что Уругваю будет непросто играть с Россией на ЧМ-2018.