Болельщики разных стран «отдали честь» форварду сборной России Дзюбе

Болельщики разных стран перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года Россия — Уругвай отдали честь нападающему российской сборной Артёму Дзюбе.

Видеозапись на которой фанаты высказывают свои пожелания российской команде и «отдают честь» Дзюбе опубликована на официальном канале Российского футбольного союза в YouTube.

В матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии главный тренер сборной Станислав Черчесов «отдал честь» Дзюбе, который забил спустя минуту после выхода на замену, а уже во второй игре турнира с Египтом сам Дзюба после своего гола таким образом поблагодарив наставника, который выпустил в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай.