Марадона хочет собрать легенд сборной Аргентины и встретиться с игроками нынешней национальной команды

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что намерен собрать других легендарных игроков команды и вместе с ними встретиться с футболистами нынешней сборной перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Нигерией.

«Я хотел бы встретиться с игроками. Со мной могли бы быть Нери Пумпидо, Серхио Гойкоэчеа, Клаудио Каниджа и даже Даниэль Пассарелла. Больно смотреть на то, как Хорватия разгромила нас. Нельзя сидеть сложа руки и ничего не делать», — приводит слова Марадоны Le Parisien.

Сборная Хорватии одержала разгромную победу над Аргентиной со счётом 3:0.

Матч Аргентина — Нигерия пройдёт 26 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее аргентинский тренер заявил, что нужно выгнать Месси из национальной команды.