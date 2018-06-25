Аргентинский тренер заявил, что нужно выгнать Месси из национальной команды

Известный аргентинский тренер Рикардо Карусо Ломбарди заявил, что форварда Лионеля Месси нужно выгнать из национальной команды.

«Месси «съел» семь тренеров. Мне кажется, он специально сыграл плохо, чтобы подставить Хорхе Сампаоли. Нужно выгнать Месси из сборной», — приводит слова Ломбарди Marca.

Он отметил, что форварду на всё плевать и он намеренно играет наперекор главному тренеру команды.

«Он всегда хочет быть окружён футболистами, которые ему нравятся, но не лучшими игроками», — добавил специалист.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время главными тренерами команды были: Хосе Пекерман, Альфио Басиле, Диего Марадона, Серхио Батиста, Алехандро Сабелья, Херардо Мартино и Эдгардо Бауса. Нынешним наставником команды является Хорхе Сампаоли.

На чемпионате мира 2018 года в России форвард является капитаном сборной Аргентины.

Ранее стало известно, что состав сборной Аргентины на матч с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу определят игроки.