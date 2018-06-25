Мордовский музей подарил Месси на день рождения копию известной скульптуры

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи подарил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси копию скульптуры «Аргентинка» в честь его 31-летия.

«Не могу не поздравить выдающегося, мирового уровня футболиста, Лионеля Месси, с днём рождения. Конечно, от нашего музея хочется подарить частичку Аргентины в виде такой скульптуры — это женский портрет, который сделан Эрьзи именно в Аргентине, хочу передать уважаемому господину, звезде мирового футбола и поздравить его с днём рождения», — заявила директор музея Людмила Нарбекова.

Свой день рождения Месси отмечал 24 июня.

Ранее сообщалось, что Неймар поздравил Месси с днём рождения.