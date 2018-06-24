Неймар поздравил Месси с днём рождения

Нападающий сборной Бразилии Неймар поздравил форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси с 31-летием.

«С днём рождения, брат! Поздравляю тебя и желаю всего наилучшего. Я люблю тебя», — написал Неймар в своём Instagram.

Месси и Неймар на протяжении четырёх лет вместе выступали за «Барселону», после чего бразилец перешёл в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах отметят день рождения Лионеля Месси.