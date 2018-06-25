Цубербюлер оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер высказал мнение о выступлении национальной команды России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Россия показала уже две замечательные игры на турнире, она играет фантастически. Команда очень результативна — восемь забитых мячей в первых матчах говорят о том, что у вашей сборной есть характер», — приводит слова Цубербюлера газета «Известия».

Он отметил, что футбол непредсказуем, сложно спрогнозировать, что произойдёт дальше.

«Может быть, Россия пройдёт в 1/4 финала, может, в полуфинал или финал, а вдруг и вовсе выиграет турнир. Никто не знает, как всё в итоге сложится», — добавил швейцарец.

Ранее Андрей Канчельскис назвал матч с Уругваем проверкой для сборной России перед плей-офф ЧМ-2018.