Игрок сборной Ирана заявил, что Диего Коста оскорблял членов его семьи во время матча ЧМ-2018

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи заявил, что испанский форвард Диего Коста оскорблял членов его семьи во время матча второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в Казани и завершился поражением азиатской команды со счётом 0:1.

«Коста посмотрел на меня, а затем оскорбил мою маму и сестру. Он начал унижать меня всего спустя 10 минут после начала матча. Коста хотел разозлить меня, но я оставался спокоен», — цитирует футболиста издание Tehran Times.

По словам Пуралиганджи, он не понимает, почему Коста был назван лучшим игроком матча Испания — Иран.

«Он коснулся мяча всего пять раз и случайно забил гол», — добавил защитник.

Ранее главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал сборную Ирана лучшей азиатской командой, участвующей в ЧМ-2018.