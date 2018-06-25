Сенегалец Ваге стал самым молодым африканским футболистом, забившим на чемпионате мира

Защитник сборной Сенегала Мусса Ваге стал самым молодым африканским футболистом, которому удалось отметиться забитым мячом на чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Ваге поразил ворота сборной Японии в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018 в возрасте 19 лет и 263 дней, что является новым рекордом мундиалей.

Предыдущее достижение принадлежало форварду сборной Ганы Хамиду Драману, забившему мяч в поединке со сборной США на ЧМ-2006 в возрасте 20 лет и 82 дней.

Ранее сообщалось, что сборные Сенегала и Японии сыграли вничью в матче ЧМ-2018.