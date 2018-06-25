Фалькао впервые в карьере забил мяч на чемпионате мира по футболу

Мяч в ворота сборной Польши в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года стал для нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао первым на мундиалях в профессиональной карьере.

С 30 мячами в активе 32-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории своей национальной сборной, но ранее он никогда не принимал участие в чемпионатах мира. Турнир 2014 года в Бразилии Радамель пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2010, который проходил в ЮАР, Колумбия не квалифицировалась.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018.