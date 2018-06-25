Тренер сборной Колумбии не подтвердил, что болельщики угрожали расправой защитнику Санчесу

Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Пекерман прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что болельщики угрожали расправой защитнику Карлосу Санчесу, удалённому в матче первого тура чемпионата мира по футболу 2018 года с Японией.

«Правда ли, что болельщики сборной Колумбии угрожали Санчесу расправой? Мы не следим за этой ситуацией. Не можем этого подтвердить. Санчес эмоционально относится к случившемуся. Футбол — это игра, в которую мы играем с большой ответственностью. Были ли угрозы или нет — это болезненный вопрос», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что колумбийские футболисты посвятили Санчесу победу над Польшей в матче ЧМ-2018.