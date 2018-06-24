СМИ: Агуэро не сыграет в матче ЧМ-2018 из-за слов о Сампаоли

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро не сыграет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 с командой Нигерии из-за своих слов о главном тренере национальной команды Хорхе Сампаоли.

«Агуэро не сыграет в решающем матче с Нигерией. Сампаоли таким образом накажет его за сказанное ранее, а публично выставит это решение, ссылаясь на спортивные причины», — сообщил в своём Twitter журналист La Sexta Хосе Альварес Хайа.

Матч Нигерия — Аргентина состоится 26 июня.

Ранее Агуэро ответил на высказывание Сампаоли в адрес футболистов сборной Аргентины после матча с Хорватией.