Форвард сборной Японии Хонда стал самым результативным азиатским футболистом в истории ЧМ

Мяч в ворота сборной Сенегала в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России, стал для нападающего сборной Японии Кейсуке Хонды четвёртым в рамках первенств планеты.

Как сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter, отныне Хонда является самым результативным азиатским футболистом в истории чемпионатов мира.

Для установления данного достижения экс-игроку московского ЦСКА понадобилось девять матчей. Два мяча Хонда забил на ЧМ-2010 и ещё по разу отличился на турнирах 2014 и 2018 годов.

Ранее сообщалось, что сборная Японии сыграла вничью с Сенегалом в матче ЧМ-2018.