Ренар рассказал, как сборная Марокко хочет сыграть против Испании

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Испании.

«Мы хотим сыграть этот матч так, будто у нас есть шансы выйти в плей-офф. Я благодарю наших болельщиков и уверен, что на матче с Испанией их будет много. Наша команда готова физически, все здоровы», — приводит слова Ренара пресс-служба ФИФА.

Матч Испания — Марокко состоится 25 июня в Калининграде. Начало — в 21:00 мск.

Ранее Фернандо Йерро заявил, что сборная Испании хотела бы выйти в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе.