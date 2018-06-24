Йерро заявил, что сборная Испании хотела бы выйти в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Марокко.

«Мы просто должны провести отличный матч, получить три очка, и было бы здорово выйти из группы с первого места. Математически мы ещё не вышли в плей-офф. Уверен, Марокко покажет свою лучшую игру. Наша цель — победить», — приводит слова Йерро пресс-служба ФИФА.

Матч Испания — Марокко состоится 25 июня в Калининграде. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Панамы впервые в своей истории забила мяч на ЧМ по футболу.