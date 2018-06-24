Более 20 тысяч аргентинских фанатов приедут на матч с Нигерией в Санкт-Петербурге

Более 20 тысяч фанатов из Аргентины приедут в Санкт-Петербург, чтобы поддержать сборную своей страны в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира 2018 года с командой Нигерии, который состоится 26 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Аргентины в России Рикардо Лагорио.

По словам посла, в общей сложности за время ЧМ-2018 Россию посетят около 35 тысяч аргентинских болельщиков.

Ранее в сборной Аргентины прокомментировали информацию о конфликте между игроками и главным тренером команды Хорхе Сампаоли.