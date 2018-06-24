Футболист сборной Аргентины Маскерано прокомментировал информацию о конфликте между игроками и тренером Сампаоли

Полузащитник сборной Аргентины высказался относительно слухов о том, что игроки национальной команды конфликтуют с главным тренером Хорхе Сампаоли.

«У нас нормальные отношения с Сампаоли. Если есть какое-то недовольство, то его надо высказать, а не заниматься лицемерием. Мы не должны держать всё в себе, поскольку это может сказаться на игре команды», — приводит слова Маскерано ТАСС.

Он отметил, что шумиха, которая возникла вокруг сборной, не может положительно сказываться на команде.

«Но я не намерен опровергать слухи, это неконтролируемый поток», — добавил Маскерано.

Ранее сообщалось, что состав сборной Аргентины на матч с Нигерией на ЧМ-2018 по футболу определят игроки.