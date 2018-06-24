В Чечне опровергли информацию СМИ о желании Салаха уйти из сборной Египта из-за Кадырова

Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.

«Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Мохаммед Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То, о чём пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне», — заявил Каримов RT.

Он отметил, что информация о том, что глава республики использует пребывание сборной Египта в Чечне в каких-то политических целях, является фальшью и выдумкой, направленной на дискредитацию чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщило издание CNN, Салах считает, что его использовали в Чечне, и не хочет затрагивать темы, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.