Футболист сборной Египта Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указ о присвоении игроку этого звания подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию указа и нагрудный значок», — заявил Кадыров.

Он выразил уверенность, что футбольная команда «Ахмат» и сборная Египта в будущем проведут товарищескую встречу в Грозном.

Национальная команда Египта базируется в Грозном в период чемпионата мира 2018 года.

Ранее арбитр международной категории Валерий Бутенко в беседе с НСН оценил планы Египетской футбольной ассоциации подать жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче со сборной России в рамках чемпионата мира 2018 года.