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Футболист сборной Египта Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что указ о присвоении игроку этого звания подписал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммеду Салаху копию указа и нагрудный значок», — заявил Кадыров.
Он выразил уверенность, что футбольная команда «Ахмат» и сборная Египта в будущем проведут товарищескую встречу в Грозном.
Национальная команда Египта базируется в Грозном в период чемпионата мира 2018 года.
Ранее арбитр международной категории Валерий Бутенко в беседе с НСН оценил планы Египетской футбольной ассоциации подать жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче со сборной России в рамках чемпионата мира 2018 года.