Сиссе объяснил, почему сборная Сенегала не смогла обыграть Японию в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Японии.

«Мы сожалеем, что не смогли выиграть, но могу сказать, что мы и не играли так хорошо, как это было в матче с Польшей, хотя, даже несмотря на это, мы смогли забить дважды», — приводит слова Сиссе пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что скоро команде предстоит провести матч с Колумбией, и игроки теперь будут настраиваться на него.

«Японцы были лучше на поле, но не всегда, когда ты лучше, ты выигрываешь. У них техничная команда. Мы были к этому готовы, настраивались на это», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Садио Мане был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал.