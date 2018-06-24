Мане признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Японии.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Мане стал автором первого гола своей команды в ворота Японии.

Ранее сообщалось, что сборные Японии и Сенегала сыграли вничью в матче ЧМ-2018.