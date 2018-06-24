Тренер сборной Японии прокомментировал ничью с Сенегалом в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Японии Нисино Акира прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Сенегала.

«Это был тяжёлый матч, и мы знали, что так и будет. Понимали, что Сенегал — это не та команда, против которой может быть легко. Но даже после пропущенных мячей моя команда была спокойна и настроена позитивно», — приводит слова Акиры пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что проведённые им замены сработали отлично.

«Надеюсь, что этот результат приведёт нас к успеху в следующем матче», — добавил специалист.

Ранее Садио Мане заявил, что сборная Сенегала разочарована ничьей с Японией в матче ЧМ-2018.