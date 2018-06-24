Мане заявил, что сборная Сенегала разочарована ничьей с Японией в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане выказал разочарование ничейным исходом матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Японии.

«Откровенно говоря, мы разочарованы. Это нормально, потому что мы могли выигрывать этот матч. Думаю, мы хорошо начали, однако потом позволили сопернику вернуться в игру», — приводит слова Мане пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что не стоит недооценивать игру сборной Японии.

«Соперник играл креативно, создавал много голевых моментов, дважды забил. Теперь нас ждёт решающий матч, нам нужно хорошо к нему подготовиться. Попасть в 1/8 финала — наша цель», — добавил футболист.

Сенегал и Япония сыграли вничью — 2:2. Следующий матч сенегальцы проведут против команды Колумбии.

Ранее сообщалось, что Мане был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал.