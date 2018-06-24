Шмейхель прокомментировал победу Англии над Панамой в матче ЧМ-2018

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Панамы.

«Фанаты Панамы были великолепны, когда радовались голу, оформленному при счёте 6:0 в пользу Англии. Помните, что панамцы не пустили на чемпионат мира сборную США, которая ездила на первенства планеты много раз. Возможно, это не лучшая идея — пускать на турнир такие слабые команды. Но Панама рада, что забила, а Англия рада, что победила», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Сборная Англии разгромила Панаму со счётом 6:1.

Ранее главный тренер сборной Панамы заявил, что Англия могла обыграть его команду с более крупным счётом.