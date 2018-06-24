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Тренер сборной Панамы заявил, что Англия могла обыграть его команду с более крупным счётом
Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от национальной команды Англии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Это Бог даровал Фелипе Балою гол. Он собирается уйти из сборной. И вот такой подарок сам себе сделал. Да, мы счастливы, что сумели забить на чемпионате мира», — приводит слова Гомеса Sport24.
Он отметил, что его команда могла проиграть Англии с ещё более крупным счётом.
«Невероятно эффективная сборная! Мы не сумели противостоять их стандартам. 5:0 в первом тайме — ужасающий результат, но Англия его заслужила. Панама в футболе — ребёнок, о котором никто ничего не знает. Не изучает наш стиль, тактику. Наверное, где-то это и помогло нам забить», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что сборная Панамы впервые в своей истории забила мяч на ЧМ по футболу.