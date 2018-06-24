Британский журналист назвал ЧМ-2018 уникальным событием

Футбольный обозреватель издания Goal Сэм Ли поделился впечатлениями от посещения России во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы слышали многое о России до турнира, люди не были уверены, стоит ли сюда приезжать. Но я могу сказать, что здесь можно отлично провести время, так же как и на любом другом чемпионате мира. Все болельщики веселятся вместе, и это уникальное событие», — заявил Ли в эфире RT.

Ранее главный тренер сборной Англии высказался об организации ЧМ-2018.