Главный тренер сборной Англии высказался об организации ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от организации проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

«И в Волгограде, и в Нижнем Новгороде всё было отлично. Стадионы, инфраструктура, классные условия. Арены абсолютно потрясающие! Очень красивые в плане архитектуры. А в Санкт-Петербурге для нас специально перекрывали дорогу, когда мы возвращались после игры с Тунисом. Очень приятно, в России о нас очень заботятся», — приводит слова Саутгейта Sport24.

На время чемпионата мира сборная разместилась в отеле посёлка Репино, а тренировки проводит на стадионе «Спартака» в Зеленогорске.

Следующий матч сборная Англии проведёт в Калининграде против команды Бельгии. Встреча состоится 28 июня.

Ранее сообщалось, что английские болельщики назвали ЧМ по футболу 2018 года в России одним из лучших в их памяти.