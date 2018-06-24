В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборные Японии и Сенегала сыграли вничью — 2:2.

Команда Сенегала забила первой. На 11-й минуте отличился Садио Мане. На 34-й минуте Такаси Инуи сравнял счёт в противостоянии.

Во втором тайме сенегальцы вновь вышли вперёд благодаря голу Муссы Ваге, но спустя семь минут Кэйсукэ Хонда восстановил паритет.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Япония — Сенегал

Ранее сообщалось, что Садио Мане признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Япония — Сенегал.