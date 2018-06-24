Стали известны стартовые составы сборных Польши и Колумбии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Польши и Колумбии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 24 июня в Казани. Начало в 21:00.

Ранее сообщалось, что WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе.