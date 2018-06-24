Автор первого гола сборной Панамы на ЧМ: я счастлив, что забил, но этого было недостаточно

Защитник сборной Панамы Фелипе Балой, ставший автором первого в истории национальной команды гола на чемпионатах мира, прокомментировал поражение от Англии в матче второго тура группового этапа первенства мира 2018 года в России.

«Мы готовились сделать что-то великое, но, конечно, команда Англии была намного лучше нас. Я счастлив, что забил гол, но этого было недостаточно. Результат не радует нас вообще. Может, в следующий раз мы себя проявим», — приводил слова Балоя ТАСС.

Сборная Панамы проиграла англичанам со счётом 6:1 и лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Заключительный матч на ЧМ-2018 панамцы проведут 28 июня против команды Туниса.

Ранее главный тренер сборной Панамы заявил, что Англия могла обыграть его команду с более крупным счётом.