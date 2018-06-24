Саутгейт заявил, что сборная Англии сыграла с Тунисом лучше, чем с Панамой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Конечно, мы очень рады. С Тунисом мы бились до конца. Сегодня решили всё в первом тайме. Это хорошо. Правда, было очень странно: 5:0 к перерыву, всё кончено, а надо было заставлять футболистов играть второй тайм с энтузиазмом», — приводит слова Саутгейта Sport24.

Он отметил, что больше радовался победе над Тунисом, поскольку команда была в сложной ситуации и успешно вышла из неё.

«Хотя я считаю, что с Тунисом сборная Англии сыграла лучше, чем с Панамой», — добавил специалист.

Сборная Англии обыграла Тунис со счётом 2:1, а Панаму — 6:1.

Ранее Гарри Кейн рассказал о своём хет-трике в ворота сборной Панамы в матче ЧМ-2018.