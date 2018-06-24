Кейн рассказал о хет-трике в ворота сборной Панамы в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от хет-трика в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Панамы.

«Немного игроков делают хет-трик в матче чемпионата мира, поэтому я забрал мяч себе. Мы довольны друг другом. Провели хорошую работу, продолжаем готовиться к следующей игре. Третий мяч — один из самых важных и красивых мячей в моей карьере. Пока у меня неплохо получается быть лучшим бомбардиром, надеюсь, это поможет моей команде побеждать», — приводит слова Кейна «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Кейн обошёл Роналду и Лукаку в гонке бомбардиров ЧМ-2018.