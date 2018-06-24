В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Англии разгромила национальную команду Панамы со счётом 6:1.

Первый мяч во встрече уже на восьмой минуте забил защитник сборной Англии Джон Стоунз. На 22-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.

На 36-й минуте Джесси Лингард поразил ворота панамцев, доведя счёт до разгромного. Стоунз оформил дубль, забив на 40-й минуте, а через шесть минут Кейн снова реализовал одиннадцатиметровый.

После перерыва лидер сборной Англии оформил хет-трик (62-я минута).

Сборная Панамы ответила голом защитника Фелипе Балоя. Это первый в истории мяч, забитый национальной командой Панамы на ЧМ по футболу.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Англия — Панама

Ранее сообщалось, что Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Англия — Панама.