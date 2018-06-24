Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Англия — Панама

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Панамы.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Кейн стал автором хет-трика в ворота сборной Панамы, забив два из трёх мячей с пенальти.

Для 24-летнего форварда это вторая подобная награда на турнире. Прежде он был признан лучшим игроком матча с Тунисом.

Ранее сообщалось, что сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018.